كتب امير فتحي في الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 12:50 مساءً -

شاهدوا.. سعد الصغير ينهار باكيا ويروي كيف تسبب أصدقاؤه في القبض عليه ومحاكمته

أوضح الفنان الشعبي سعد الصغير أنه تعرض لمكيدة من زملائه تسببت في إلقاء القبض عليه وتقديمه للمحاكمة.



وقال سعد الصغير، في حواره مع الإعلامية وفاء الكيلاني ببرنامج “تخاريف”، إن زملاءه أبلغوا النائب العام عن الأغاني التي كان يغنيها في الماضي قبل الشهرة، التي تسببت في محاكمته والحكم عليه بالحبس سنة، لكنه حصل على البراءة.

وأضاف الصغير أنه كان يعلم من هم هؤلاء الأشخاص بالاسم وكان يشعرهم بالذب عن طريق نجاحه.







