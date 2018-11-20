شاهدوا.. بكاء حلا شيحة بعد سماعها لرأي شقيقتيها رشا ومايا عن عودتها للفن

كتب امير فتحي في الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 12:50 مساءً -

لم تتمالك الممثلة حلا شيحة دموعها بعد ظهور شقيقتيها مايا ورشا معها في برنامج “صاحبة السعادة”، وحديثها عن عودتها للفن.



كشفت رشا شيحة أنها وشيقيقاتها مايا وحلا وهنا لم يجتمعا سويا منذ أربعة سنوات سوى من عدة أشهر بسبب تواجد كل منا في مكان”.



وأضافت رشا: “لا أعتبر عودة حلا للفن هي عودة كما توصفون، فهذا مكانها فهي فنانة في الأصل”.

وكشفت الشقيقات الثلاثة عن ترتيبهن، وأن حلا هي الكبرى وبعدها هنا وتصغرها بـ10 أشهر وبعدها رشا والفرق بينهما عام وشهر تقريبا، ومايا هي الأخيرة.



جدير بالذكر أن حلا شيحة فاجأت الجمهور بخلعها الحجاب وإعلان عودتها للفن بعد غياب دام 12 عاما، ارتدت خلالها الحجاب ثم النقاب.