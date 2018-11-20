“روتانا” تعيد طرح أغاني فضل شاكر!

متابعة الخليج 365: أعادت شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات طرح أغاني الفنان اللبناني فضل شاكر، وذلك عبر موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات. وأتاحة “روتانا” خلال الساعات الماضية عرض فيديوهات أغاني ألبوم “الله أعلم” الذي طرحه فضل شاكر بالتعاون مع الشكرة في عام 2016. ويعتبر ألبوم “الله أعلم” من أنجح الألبومات الغنائية التي أطلقها فضل شاكر قبل إعتزاله الفن وعودته عن قراره بوقت لاحق. الجدير ذكره أن فضل شاكر، أصدر مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان “بديت أطيب”، وهي من كلمات رحاب، ألحان مشعل العروج وتوزيع عدنان عبدالله واسماعيل تونش بلانك.

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