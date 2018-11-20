ناصيف زيتون يدعم هذه الموهبة السورية الشابة

متابعة الخليج 365: أعرب النجم ناصيف زيتون عن دعمه للشابة السورية نور مجبور التي تمثل بلدهما سوريا والمرأة العربية المثقفة والمثابرة في نهائيات برنامج “نجوم العلوم”.

وطلب ناصيف زيتون من محبّيه عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي التصويت لـ نور مجبور التي وصلت إلى نهائيات البرنامج باختراع يساعد المصابين بمرض الباركينسون فكتب: “الى كل متابعيني، ارجو منكم دعم المبتكرة الشابة السورية نور مجبور اللي عم بتمثل الشعب السوري والمرأة العربية المثقفة والمثابرة بشكل عام في نهائيات برنامج نجوم العلوم واللي شاركت فيه من خلال اختراع رح بيساعد كل مصاب بمرض الباركينسون!”.

وهذه لا تعتبر المرّة الأولى التي يدعم فيها ناصيف زيتون الموهوبين والمبدعين السوريين والعرب لمساعدتهم في الوصول إلى تحقيق أهدافهم.