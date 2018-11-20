الحماس يسيطر على جمهور راغب علامة

متابعة الخليج 365: مع قرب طرح أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان “ردّلي كلماتي” يسيطر الحماس على جمهور ومحبّي السوبر ستار راغب علامة.
وقد تصدّر هاشتاغ “ردّلي كلماتي” قائمة العبارات الأكثر تداولًا إلكترويًا في عدد من البلدان العربية حيث تداوله عشاق راغب علامة بشكل واسع عبر موقع “تويتر” الشهير.
أغنية “ردّلي كلماتي”، هي أغنية رومانسية من الطراز الرفيع، من كلمات طوني أبي كرم وألحان محمود عيد.
الجدير بالذكر أن الأغنية من المتوقّع أن تحمل موضوعًا يلامس أحاسيس العشّاق بشكل مميّز وجديد.
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