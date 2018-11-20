نانسي عجرم مصدر إلهام لفنانة أجنبية شهيرة

متابعة بتجــــــــــــــرد: ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة مأخوذة من الحساب الخاص للفنانة الأميركية بيلي أيليش “Billie Eilish” على تطبيق إنستغرام وهي تستمع لأغنية النجمة اللبنانية نانسي عجرم.

وكتبت أيليش على الصورة بأنها قد استمعت لأغنية “إنت إيه” للفنانة نانسي عجرم لأكثر من 7 مرّات على التوالي.

وهذه لا تعتبر المرّة الأولى التي تصل فيه أغاني نانسي عجرم إلى العالمية، حيث تعتبر الفنانة العربية الأكثر شهرة ونجاحًا على مستوى الوطن العربي والعالم أجمع.

على صعيد آخر، تواصل نانسي عجرم حصد نجاح أغنيتها الجديدة “بدنا نولع الجو” التي أطلقتها مؤخرًا على طريقة الفيديو كليب حيث حقق العمل أكثر من 15 مليون مشاهدة في فترة لا تتعدَ الشهر على طرحه.