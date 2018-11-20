سمية الخشاب تفجّر مفاجأة صادمة وتكشف عن معاناتها مع المرض

متابعة الخليج 365: فاجأت الفنانة سمية الخشاب محبيها بخبر صادم كشفت من خلاله عن أسباب ابتعادها عن الساحة الفنية في الفترة الماضية.

وخلال مقابلة أجرتها مع Mbc trending، عبّرت سمية الخشاب عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حقّقته من خلال أغنية “قلبي يا ناس”.

وفي سياق الحديث، أوضحت الخشاب أن انشغالها بزواجها من الفنان أحمد سعد وحياتها الزوجية هما من أبرز أسباب ابتعادها عن الساحة الفنية، مشيرة الى وجود سبب آخر وهو أنها تعرّضت لوعكة صحية وخضعت لعملية جراحية لإزالة الطحال، وموضحة أنها الآن في حالة جيدة.