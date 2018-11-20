حازم شريف يطرح كليب “ندم” – بالفيديو

متابعة الخليج 365: طرح النجم السوري الشاب حازم شريف فيديو كليب أغنيته الجديدة “ندم” عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.

الأغنية من كلمات الشاعر أحمد ماضي ولحن تركي من توزيع جان صليبا، أمّا الكليب فيحمل توقيع هيفا فقيه وسط فكرة مؤثرة جدًا تعكس أجواء الأغنية العاطفية الحزينة.

الجدير ذكره أن العمل من إنتاج شركة “حفلات برودكشن” لصاحبها السيد عماد قانصو وهو يعتبر استمرارية التي سبق وحققها حازم شريف بالأعمال التي أطلقها بعد فوزه ببرنامج “أراب آيدول” بموسمه الثالث.

لمشاهدة فيديو كليب “ندم”: