أمل حجازي تطرح أنشودة جديدة بمناسبة المولد النبوي الشريف

متابعة الخليج 365: طرحت أمل حجازي أنشودة دينية جديدة عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

الأنشودة الجديدة تحمل عنوان “يوم مولدك محمد”، وجاءت كلماتها على وزن أنشودة “طلع البدر علينا”، مع اختلاف الكلمات التي وضعها مصطفى حسن وتوزيع جديد بتوقيع حسام الصعيبي وألحان مصطفى شكري.

الجدير ذكره أن أمل حجازي كانت قد تحجّبت واعتزلت الغناء في شهر أيلول/سبتمبر من عام 2017 وأطلقت منذ حينها أناشيد دينية عدّة وهي، “رقت عينايا شوقا” في عيد المولد النبوي الشريف، “الهداية”، “يا سيدة النساء يا مريم” في أسبوع الآلام لدى الطوائف المسيحية،“أنا عبدك يا رب” مع حلول شهر رمضان و“لبيك اللهم لبيك” بمناسبة عيد الأضحى.

لمشاهدة فيديو الأنشودة: