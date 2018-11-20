أنغام تضع لمساتها الأخيرة على ألبومها الجديد

متابعة الخليج 365: شارفت النجمة المصرية أنغام على الإنتهاء من العمل على ألبومها الجديد والمرتقب إطلاقه قريبًا في الأسواق العربية.

وأشارت مصادر مقربة من أنغام إلى أنها تضع حاليًا لمساتها الأخيرة على أغاني الألبوم ليكون جاهزًا للطرح في الوقت المحدّد له مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

وتتعاون أنغام في الألبوم المنتظر مع عدد كبير من الشعراء، الملحنين والموسيقيين في مصر والوطن العربي.

الجدير بالذكر أن آخر ألبومات أنغام كان ألبوم “راح تذكرني” الذي أهدته للجمهور ومحبّيها في الخليج العربي وتولت “روتانا” إنتاجه وتوزيعه في الأسواق.