خاص- فادي حرب “يتحدّى” من جديد ويكسب الرهان

أصدر الفنان فادي حرب في الساعات القليلة الماضية على جميع المنصات الرقمية اغنيته الجديدة “بتحدّى” كلمات جاد الخوري، ألحان نيس وتوزيع عمر صباغ.

“بتحدّى” اغنية رومانسية الى ابعد حدود الى درجة يقول فيها الكاتب جاد الخوري “ببعدا نهاية الدني”، أداها “حرب” بأسلوبه الخاص وبإحساس رائع. تضمنت نغمات لحنية ايقاعية وقعها “نيس” بلمساته السحرية. واخيراً اتى التوزيع لعمر صباغ ليضيف عليها لمساته العصرية كي تتناسب مع اجواء السهرات.

صور “حرب” الاغنية على طريقة الفيديو كليب مع المخرج المتميّز إيلي السمعان الذي عمد الى دمج مقتطفات لفادي وهو يتنقل في شوارع اميركا اضافة الى بعض المشاهد العاطفية التي جمعته مع حبيبته. كما ظهر فادي في قمة السعادة وهو يفكّر بحبيبته.

اذاً، فادي حرب الذي سبق واطلق مجموعة من الاعمال كـ “عاقل بيتوتي – شو باكي – بتآمني بالحب – والله مبسوط” وكسب الرهان باختياراته الموفقة. ها هو اليوم “يتحدّى” من جديد ويكسب الرهان خاصة بعمل راق بعدما بنى قاعدة شعبية تنتظر اصداراته واطلالاته.

الكليب اصبح متوفراً على قناة “حرب” الرسمية عبر موقع يوتيوب ويقول مطلع الاغنية: بتحدى يكون في إنسان بالدنيي كلا / بحبا قدي وقادر يحفظ محلا /لا قبلا في عندي أغلى بحياتي ولا بعدا /ببعدا نهاية الدني

نذكر انه سبق هذه الأغنية حملة ترويجية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي لمدة عشرة أيام شوّق “فادي” الناس لسماع الأغنية.