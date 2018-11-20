شكرا لقرائتكم "ميكي ماوس" أيقونة عالم ديزني يحتفل بعيده الـ90 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يكمل ميكي ماوس، أيقونة عالم ديزني والشخصية الكرتونية الأشهر في العالم، عامه التسعين اليوم الأحد بعد ظهوره للمرة الأولى على الشاشة الكبيرة في فيلم "القارب البخاري ويلي" (ستيمبوت ويلي) عام 1928.

وعُرض الفيلم الكرتوني الذي أطل منه ميكي ماوس على العالم، وهو من أفلام الأبيض والأسود ومدته 8 دقائق، لأول مرة في دار عرض كولوني ثياتر بمدينة نيويورك في 18 نوفمبر من ذلك العام.

ميكي ماوس

ويفيد موقع "آي.إم.دي.بي" السينمائي بأن ميكي ماوس يظهر في الفيلم وهو يقود قارباً يعمل بالبخار ويحول حيوانات على ظهر القارب إلى آلات موسيقية للترفيه عن ميني ماوس.

وتصف شركة والت ديزني ميكي ماوس بأنه سفيرها العالمي.

وظهرت شخصية الفأر اللطيف الشهيرة فيما بعد في فيلم "فانتازيا" الكرتوني من إنتاج ديزني عام 1942، ثم قدمتها ديزني في مسلسل "ذا ميكي ماوس كلوب" التلفزيوني الذي حاز على إعجاب الصغار خلال خمسينيات القرن العشرين.

ميكي وميني

وانتشرت صور ميكي ماوس على القمصان وعلب الغذاء والساعات حول العالم كما يحرص الأطفال الذين يزورون ملاهي ديزني حتى اليوم على التشبه به بوضع أذنين سوداوين.

واحتفالاً بعيد ميلاد ميكي ماوس، افتتحت ديزني معرضاً فنياً على مساحة 16 ألف قدم مربعة في مانهاتن، لتقدم من خلاله أعمالاً فنية أصلية ومجسمات لالتقاط الصور معها وسلعاً تذكارية. ويستمر المعرض حتى 10 من فبراير.

ميكي ماوس

وإذا كان بلوغ سن التسعين يمثل نقطة فارقة للبشر، فإنه دون شك يعني الكثير بالنسبة لميكي ماوس، إذ تقول شركات مكافحة الآفات إن العمر الافتراضي للفئران لا يتعدى 3 سنوات.