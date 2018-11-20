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فى عيد ميلادها الـ39.. تعرف على هند صبرى الفنانة والأم والإنسانة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل اليوم الثلاثاء 20 نوفمبر، عيد ميلاد واحدة من أبرز أيقونات عالم الفن فى القرن الواحد والعشرين، واحدة ممن استطعن بموهبتهن والتزامهن الفنى أن تضع بصمتها على عالم الفن، وتصنف كواحدة من أوائل نجوم السينما المصرية بالرغم من أنها تحمل الجنسية التونسية، هذه هى النجمة هند صبرى.

هند صبرى
هند صبرى

ولدت هند صبرى فى مثل هذا اليوم عام 1979، لتتم اليوم عامها الـ39، فهى نشأت فى ولاية قبلى فى تونس، وبدأت شهرتها فى السينما منذ مشاركتها فى الفيلمين "موسم الرجال" و"صمت القصور" للمخرجة مفيدة التلاتلى، حتى لفتت نظر المخرجة المصرية إيناس الدغيدى، فدعتها إلى القاهرة وأسندت إليها دور البطولة فى فيلم "مذكرات مراهقة 2001"، والذى يحكى قصة فتاة مراهقة مصرية من خلال مذكراتها، لتبدأ هند صبرى من بعدها شهرتها الواسعة فى العالم العربى، ومن ثم لمع اسمها بتعدد مشاركاتها حتى أصبحت واحدة من أهم النجمات فى السينما المصرية.

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ومن أشهر الأعمال التى شاركت فيها النجمة هند صبرى، هو فيلم مواطن ومخبر وحرامى للمخرج داوود عبد السيد وهو الفيلم الذى قررت فيه تقديم المشاهد المثيرة، وهو ما كاد يحصرها لاحقاً فى هذه النوعية من الأدوار، لولا تداركها الأمر فى أفلام لاحقة كان أشهرها فيلم عايز حقى، إزاى البنات تحبك، أحلى الأوقات، هى فوضى، الجزيرة، جنينة الأسماك وغيرها.

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تعتبر الكثير من فتيات هذا الجيل بأن هند صبرى هى مثال حى للأنثة القوية التى تستطيع أن تجمع وتنجح فى مختلف المناصب فى وقت واحد وتضع بصمتها عليها جميعا، فعلى الرغم من أنها مازالت فى الـ39 من عمرها، إلا أنها واحدة ممن استطعن تحقيق الكثير من النجاحات طوال مشوارها الفنى، كما استطاعت أن تبرز موهبتها الفنية فى بداية الطريق، كما لم تعطلها هذه النجاحات عن حياتها الإنسانية، فتزوجت هند صبرى وأصبحت أما للطفلتين عاليا وليلى فى سن صغير.

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