شاهدوا.. حلا شيحة: كنت مبسوطة وأنا محجبة.. وكنت متوقعة رد فعل الناس

كتب امير فتحي في الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 11:05 صباحاً -

أوضحت الفنانة حلا شيحة أنها توقعت جزءا من رد الفعل حول خلعها الحجاب لكنها لم تتوقع حجمه.

وقالت حلا شيحة، في برنامج “صاحبة السعادة” على فضائية dmc، إن ما قيل عن الموضوع كان شديد اللهجة، ولم يحاول أحد فهم ما حدث، ولن يستطيع أحد فهم ما حدث، كما أنه أمر خاص بها وليست بحاجة إلى شرحه.

وأضافت حلا شيحة أنها كانت سعيدة ومرتاحة عندما ارتدت الحجاب، وكانت بحاجة للتقرب إلى الله بصورة معينة، وعندما أزالت الحجاب لم تطلب من أحد تقليدها.



