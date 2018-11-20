شاهدوا.. نجوى كرم وعلي جابر يفاجئان أحمد حلمي بمناسبة عيد ميلاده

كتب امير فتحي في الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 11:05 صباحاً -

نجوى كرم وعلي جابر يفاجئان أحمد حلمي بمناسبة عيد ميلاده احتفلت أسرة برنامج «آراب جوت تالنت»، بعيد ميلاد الفنان أحمد حلمي والذي حل أمس. وتمنت نجوى كرم النجاح لأحمد حلمي على جميع الأصعدة سواء المهنية أو الأسرية، فيما تمنى علي جابر أن تستمر ضحكته طوال الوقت. يذكر أن أسرة برنامج «آراب جوت تالنت»، تصور حاليًا الجزء السادس والأخير من البرنامج.

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