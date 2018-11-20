شاهد.. روجينا تكشف حالة أحمد زاهر الصحية بعد سقوطه على المسرح

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كتب امير فتحي في الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 11:05 صباحاً -
طمأنت الفنانة روجينا الجمهور على صحة أحمد زاهر، وذلك بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو له، وهو يسقط على المسرح، وحدوث التواء له في القدم.
ونشرت روجينا على صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، صورة تجمعهما معًا، وكتبت عليها معلقة: «عايز تعرف غلاوتك، أنت غالي وغالي أوي كمان، حمدالله على سلامتك يا أبو البنات، ربنا يحفظك ويخلي لك سندك وحبيبة عمرك، حبيبتي هدى والبنات، هنروح الجيم أمتى بقى عشان تكمل الفورمة، ادلع ياسيدي علينا إحنا موافقين ما هو أنت الزوز».
ويقوم أحمد زاهر يقوم حاليًا بتصوير فيلم «غرفة 70»، بالاشتراك مع مايا دياب ونضال الشافعي وأحمد التهامي.
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