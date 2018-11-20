مهرجان مراكش السينمائي يختار داكوتا جونسون

متابعة الخليج 365: اختارت إدارة “مهرجان مراكش السينمائي” بدورته الـ17 هذا العام، الممتدة من 30 تشرين الثاني/نوفمبر وإلى 8 كانون الأوّل/ديسمبر المقبل النجمة العالمية داكوتا جونسون لتشارك في لجنة التحيكم التي سيرأسها المخرج الأمريكي جيمس جراي لأوّل مرة.

وتنقسم مسابقات المهرجات إلى فئات عدّة وهي، “المسابقة الرسمية”، “السهرات المسائية”، “العروض الخاصة”، “القارة 11″، “بانوراما السينما المغربية” و”الجمهور الناشئ”، وعدد من العروض الخاصة بالمكفوفين.

ومن المقرر افتتاح المهرجان بفيلم الدراما والسيرة الذاتية At Eternity’s Gate الذي تدور أحداثه حول الرسام العالمي فان جوخ وهو من بطولة النجم العالمي ويليام ديفو.