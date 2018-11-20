طرح البرومو الرسمي الأخير لفيلم Aquaman – بالفيديو

متابعة الخليج 365: طرحت الشركة المنتجة لفيلم Aquaman البرومو الرسمي الأخير الخاص بالعمل تمهيدًا لعرضه في شهر كانون الأوّل/ديسمبر المقبل.

وتدور أحداث الفيلم حول شخص يمتلك قوة خارقة وهي التنفس تحت الماء والتحدث إلى الحيوانات المائية نظرًا لكونه أحد سكان مدينة أطلانطس المفقودة تحت الماء، في محاولة منه لإنقاذ مملكته من الأشرار.

الجدير بالذكر أن الفيلم يشارك في بطولته كل من جيسون موموا، امبر هيرد، يليام ديفو ونيكول كيدمان، وبلغت ميزانيته الإنتاجية 160 مليون دولار، وتم تصويره بالكامل ما بين استراليا والولايات المتحدة الأمريكية.