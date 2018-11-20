فيلم The Grinch يتخطى الـ150 مليون دولار

متابعة الخليج 365: حقق فيلم The Grinch إيرادات تخطت الـ150 مليون دولار منذ طرحه في الصالات السينمائية بالولايات المتحدة الأمريكية يوم 9 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

الفيلم بطولة بيندكت كامبرباتش، تأليف مايكل ليسيور وتومي سويردلو وإخراج يارو تشيني وسكوت موسيير، وهو مستوحى من كتاب الدكتور سيوس، وتدور احداثه حول قصة فنان كوميدي يذهب في مهمة سرقة أثناء فترة عيد الميلاد، لكن تحدث العديد من المفارقات التي تغير قلبه حيث يقع بحب فتاة.

الجدير بالذكر أن “بيندكت كومبرباتش” المرشح لجائزة الأوسكار هو من قام بتجسيد الشخصية الأساسية للفيلم “جرينتش”، الذي يعيش حياةً انفرادية داخل كهف على جبل، مع كلبه الوحيد المخلص “ماكس”.