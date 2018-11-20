Nov 20, 2018
يستعد النجم المصري احمد حلمي ليدخل كواليس تصوير فيلمه السينمائي الجديد حيث يضع مؤلف العمل عبد الرحيم كمال لمساته النهائية على التحضيرات.
الفيلم من النوع الكوميدي الانساني وهذا ما يعتمده “حلمي” في افلامه، فيحاول اضحاك الجمهور وفي الوقت نفسه يوصل رسالة انسانية من العمل، كما حصل في فيلمي “عسل اسود” و”الف مبروك”.
سيشارك في بطولة الفيلم الى جانب احمد حلمي كل من منة شلبي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد وغيرهم. ومن المتوقع ان يصدر في العيد
آخر اعمال احمد حلمي السينمائية فيلم “لف ودوران” في عام 2016.
نذكر ان “حلمي” يطل حالياً عبر شاشتي MBC1 وMBC “مصر” ضمن برنامج Little Big Stars – “نجوم صغار” وهو الصيغة العربية من برنامج المواهب العالمي الشهير Little Big Shots.
كما صوّر حلقات تجارب الاداء ضمن برنامج “ارابز غات تالنت” على ان يعرض مطلع 2019.
شكرا لقرائتكم خبر عن احمد حلمي يعود بفيلم كوميدي وانساني على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة بصراحة وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي بصراحة ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .