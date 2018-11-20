احمد حلمي يعود بفيلم كوميدي وانساني

يستعد النجم المصري احمد حلمي ليدخل كواليس تصوير فيلمه السينمائي الجديد حيث يضع مؤلف العمل عبد الرحيم كمال لمساته النهائية على التحضيرات.

الفيلم من النوع الكوميدي الانساني وهذا ما يعتمده “حلمي” في افلامه، فيحاول اضحاك الجمهور وفي الوقت نفسه يوصل رسالة انسانية من العمل، كما حصل في فيلمي “عسل اسود” و”الف مبروك”.

سيشارك في بطولة الفيلم الى جانب احمد حلمي كل من منة شلبي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد وغيرهم. ومن المتوقع ان يصدر في العيد

آخر اعمال احمد حلمي السينمائية فيلم “لف ودوران” في عام 2016.

نذكر ان “حلمي” يطل حالياً عبر شاشتي MBC1 وMBC “مصر” ضمن برنامج Little Big Stars – “نجوم صغار” وهو الصيغة العربية من برنامج المواهب العالمي الشهير Little Big Shots.

كما صوّر حلقات تجارب الاداء ضمن برنامج “ارابز غات تالنت” على ان يعرض مطلع 2019.