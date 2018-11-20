رحيل فنانة الزمن الجميل شاهيناز طه في هدوء تام

رحلت عن عالمنا أول أمس السبت، الفنانة المعتزلة شاهيناز طه، في هدوء تام، يناسب ما اختارته لنفسها منذ أعوام طويلة، بقرار اعتزال التمثيل.

وكشف عن الخبر كريم سكر، زوج ابنتها ريهام الديب، عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، وكتب "إنا لله وإنا إليه راجعون. توفيت إلى رحمة الله تعالى والدة زوجتي ريهام الديب ووالدة دينا الديب و طيار شريف الديب مساعد B737/800، السيدة شاهيناز طه".

ومن المقرر أن يُقام عزاء الفنانة الراحلة في مسجد المشير طنطاوي، بعد غد الأربعاء.

شاهيناز طه واحدة من ممثلات زمن الفن الجميل، ولدت عام 1948، ومن أبرز أعمالها "شاطئ المرح"، "7أيام في الجنة"، "خللي بالك من زوزو"، وكان فيلم "آنسات وسيدات" آخر أفلامها.



