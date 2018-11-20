شكرا لقرائتكم خبر عن طرح الموسم الثالث من مسلسل The last kingdom عبر الانترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شبكة قنوات BBC الامريكية، حلقات الموسم الثالث من مسلسل الدراما والاكشن The last kingdom، عبر موقعها أول أمس.

وأكدت الشبكة ان حلقات الموسم الثالث ستتوافر جميعهاً عبر شبكة نتفليكس فى الشرق الاوسط بداية من الشهر القادم.

المسلسل مبنى على سلسلة كتب The Saxon Stories للروائى بيرنارد كورنويل، عرض لأول مرة على قناة BBC America عام 2015، يضم ملاحم بطولية ولكن كذلك يناقش بعمق السياسة والدين والحرب ومشاعر الشجاعة والحب والولاء، ويستند على وقائع تاريخية بأحداث وشخصيات خيالية، وهو من بطولة ألكساندر دريمون، ديفيد داوسون، توبياس سانتيلمان، أيميلى كوكس، أدريان باور.

وتدور أحداث المسلسل فى القرن التاسع بعد الميلاد، حيث سقطت الممالك العديدة التى تشكل ما نعرفه بالمملكة المتحدة فى يومنا هذا على يد الفايكينج، باستثناء مملكة ويسيكس التى يحكمها الملك ألفريد العظيم الذى اشتهر بدفاعه عن مملكة الأنجلو ساكسون فى مواجهة الفايكنج ليصبح الملك الإنجليزى الوحيد الذى حصل على لقب العظيم.