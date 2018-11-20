شكرا لقرائتكم خبر عن الجارديان: قطع البث المباشر عن حفل "الأوسكار الصينى" بسبب تايوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة "الجارديان"، أن الصين قطعت البث المباشر عن حفل توزيع جوائز "الأوسكار الصينى" بسبب خطاب لمخرجة الأفلام الوثائقية "فو يوى" الذى تحدثت فيه عن تايوان.

وبحسب الصحيفة، فأن المخرجة التى حازت على جائزة "الحصان الذهبى" - المعادل الصينى لجائزة أوسكار- كانت ذكرت فى خطاب فوزها الدعوة للاعتراف بتايوان كدولة مستقلة عندها تم قطع البث المباشر عن الحفل.

وأشارت الصحيفة إلى أن المخرجة كادت تبكى وهى تقول "هذه أكبر أمنية لى كتايوانية"، عندها تم قطع البث.

وبعد خطاب فو، أعلن الممثل الصينى تو مين، دعمه لسياسة الصين تجاه تايوان قائلا عبارة "تايوان الصين" مما أثار غضب رئيسة تايوان "تساى إنج وين" التى صرحت فى منشور على فيسبوك "نحن لا نقبل مثل هذه الكلمات، إن تايوان هى تايوان، مع ذلك أنا فخورة بحفل الحصان الذهبى الذى أظهر أن تايوان تختلف عن الصين".