كتب امير فتحي في الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 09:48 صباحاً -

شاهدوا.. دنيا بطمة تتحدى الجميع وتظهر بدون ماكياج وفلتر

فاجأت الفنانة المغربية ​دنيا بطمة​ متابعيها، حيث ظهرت بمقطع فيديو من دون ماكياج.

ونشرت بطمة مقطع الفيديو عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، وقد ظرهت من دون ماكياج وفلتر، رداً على منتقديها أنها لاتستطيع الظهور من دون ماكياج، لأنه يخفي العيوب.

متابعو بطمة أبدوا إعجابهم بالفيديو، وتغزلوا بجمالها الطبيعي.

وكانت بطمة قد إحتفلت بعيد إستقلال بلدها المغرب، والذي يوافق 18 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام، عبر صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي. ونشرت صورة للملك محمد السادس، قائلة: “خلد الشعب المغربي، الأحد 18 نوفمبر، بكل مظاهر الاعتزاز والافتخار، ذكرى عيد الاستقلال، الحدث المميز في التاريخ المعاصر للمملكة والذي جسد أسمى معاني التلاحم بين العرش العلوي المجيد والشعب المغربي الوفي في ملحمة الكفاح الوطني..”.