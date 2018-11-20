كتب امير فتحي في الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 09:48 صباحاً -

ممثلة مصرية مقيمة في الكويت تفاجئ متابعيها بإعلان خطوبتها

فاجأت الممثلة المصرية المقيمة في الكويت، نور الغندور، متابعيها بإعلان خطوبتها، والتي احتفلت بها في سرية تامة وبعيداً عن الصحافة والإعلام.

ونشرت ​نور الغندور​عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو إستعرضت فيه خاتم خطوبتها، إلا أنها لم تكشف أي تفاصيل عن عريسها أو هويته، وإكتفت بالتعليق: “كل عام تشعرني أني أكثر امرأة حظًا على وجه الكرة الأرضية”.

وشاركت نور الغندور في العديد من الأعمال، ومنها: “المواجهة”، “مع حصة قلم”، “حياة ثانية”، “المسافات”، “بين قلبين”، “في أمل”، “قابل للكسر”، وغيرهم.