عادل الجبير: تركيا أكدت أن ولي العهد ليس المقصود باتهام شخصية رفيعة باصدار امر تصفية خاشقجي!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 09:48 صباحاً -

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير

قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن السلطات التركية أكدت للرياض -رداً على استفسارات «على أعلى المستويات»- أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ليس هو المقصود بالتصريحات التركية التي تتهم شخصية رفيعة بإصدار الأمر بتصفية المواطن السعودي جمال خاشقجي، ودعا أنقرة إلى تقديم ما لديها من أدلة في القضية إلى النيابة العامة في المملكة؛ للمساعدة في الوصول إلى الحقائق كافة.

وشدد الجبير، في مقابلة مع «الشرق الأوسط»، أجراه الزميل ناصر الحقباني: على أن «قيادة المملكة حريصة على الحفاظ على العلاقة الاستراتيجية والشراكة التاريخية» مع الولايات المتحدة وتعزيزها، ولفت إلى أن «العقوبات الأمريكية في قضية خاشقجي فردية، ولم تستهدف حكومة المملكة أو اقتصادها»، وأوضح أن «المملكة هي أول من قام باتخاذ إجراءات ضد المتهمين في قضية مقتل جمال خاشقجي، وتبعتها الدول الأخرى، عبر فرض إجراءات تجاه أشخاص بشكل لا يمس العلاقات الاستراتيجية والمصالح السياسية والاقتصادية المشتركة بيننا وبين حلفائنا».

وقال إن «بعض التصريحات التي صدرت من أفراد في تركيا، تساهم في إحداث شرخ في العلاقة، ونحن في المملكة لا نريد ذلك؛ لأنه يُبعدنا عن القضايا المهمة التي نسعى لمعالجتها»؛ مؤكداً «رفض محاولات الاستغلال السياسي لقضية خاشقجي، ومن يريد العدالة وتحقيقها يتفضل بتقديم ما يملكه من أدلة للقضاء السعودي، وهو صاحب الاختصاص».

وأكد أن ما حدث؛ هو أن الفريق الذي نفّذ العملية قدّم تقريراً مضللاً وكاذباً، وبناءً على ذلك صدرت تصريحات بالنفي، وعندما بدأ يتضح تضارب الحقيقة عما قدموه في تقريرهم، وجّه خادم الحرمين الشريفين النائبَ العام بإجراء تحقيق، وتم الإعلان عن النتائج الأولية التي تم التوصل إليها، ومع استمرار التحقيقات والوصول إلى اعترافات وأدلة كافية لإحالة المتهمين للمحاكمة؛ قام النائب العام بإعلان ما توصل إليه، وتم توجيه الاتهام لعدد من الأشخاص وإحالتهم إلى المحكمة، وإذا تبين أي مستجدات أو أدلة جديدة في هذه القضية؛ فإن النيابة العامة ستعلن عنها بشكل شفاف وواضح.