شاهد… دريد لحام يثير الجدل بوصفه نفسه بـ “صرماية الوطن” ومعارضون يسخرون!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 09:48 صباحاً -

دريد لحام

أثار الفنان السوري الشهير دريد لحام، الجدل بعد تصريح مثير وصف نفسه من خلاله بـ “صرماية الوطن”.

فخلال استضافته من قبل الممثلة أمل عرفة في برنامج “في أمل”، على فضائية “لنا” الموالية للنظام، قال دريد لحام إن السنوات الماضية لم تكن صعبة عليه، لأنه متصالح مع نفسه.

وتابع: “لو وطني غلطان أنا معه، إذا بردان أنا تيابه، إذا ختيار أنا عكازته، إذا حفيان أنا صرمايته، لأنه سيدي وتاج راسي”.

علق الإعلامي فيصل القاسم على تصريح دريد لحام الموالي للنظام، قائلا: “لو كنت يا دريد لحام ممثلا صاعدا وتحتاج أن تشق طريقك لربما سامحناك على نفاقك ووطنجياتك المهترئة”.

وتابع: “لكنك خارج من القبر بكفالة ولم تعد تحتاج لا للمال ولا للشهرة، فلماذا كل هذا النفاق والتدليس والدجل؟”.

وأضاف: “لقد قلت: لو كان الوطن حفيان، فأنا صرمايتو… أعتقد أنك أصبت في وصف نفسك في آخر كلمة”.

ويعد دريد لحام من أبرز الفنانين السوريين المؤيدين لنظام الأسد، وممن أطلقوا تصريحات مثيرة تخون المعارضين.