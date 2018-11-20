شكرا لقرائتكم جاستن بيبر يؤكد زواجه من عارضة الأزياء هايلي بالدوين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد مغني البوب جاستن بيبر زواجه من عارضة الأزياء هايلي بالدوين بعد مرور شهرين على تقارير بأنهما حصلا على تصريح بالزواج.

ونشر بيبر على حسابه في موقع #انستغرام صورة له مع بالدوين وهي تمسك بيده وعلق عليها قائلا "زوجتي رائعة".

وكانت تقارير قد أشارت هذا الصيف إلى خطبة المغني الكندي بيبر وبالدوين (21 عاما) وهي ابنة الممثل ستيفن بالدوين. وفي سبتمبر/أيلول ذكرت وسائل إعلام أنهما حصلا على تصريح بالزواج في الولايات المتحدة.

وغيرت بالدوين اسمها على حساب انستغرام إلى هايلي بيبر.

وبيبر (24 عاما) هو ثاني مغن يصل عدد متابعيه على #تويتر إلى 100 مليون بعد المغنية كاتي بيري. وتعد اسطواناته من بين الأكثر مبيعا بين أشهر المغنين في العالم.

ويحرص الملايين على متابعة الحياة العاطفية لبيبر الذي ظل يواعد مغنية البوب سيلينا غوميز لسنوات.