حسين فهمي يعلن عن سعادته بالتكريم من المهرجان القومي للسينما

أكد الفنان حسين فهمي أنه سعيد بتكريمه من المهرجان القومي للسينما وسعيد بتكريم الفنانة نادية الجندي موضحا أن التكريم يشعره بنوع من البهجة ويعطيه له دفعة معنوية موضحا أن التكريم يؤكد أن اختياره الفن كان صحيحا موضحا أن السينما قضى بها حياته وأنه أجتمع مع نادية الجندي في فيلم شهد الملكة

والذي كان من الأعمال المهمة في مشواره الفني وعن الدراما قال أنه صور عملين للدراما وينتظر عرضهما حيث أنه يفاجأ الجمهور بشخصياته التي ستظهر على الشاشة وعن السينما قال هناك أيضا مشروعات سينمائية موضحا أنه سعيد بنجاح فيلمه الأخير الكويسي وهو من الكوميديا الهادف