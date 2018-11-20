ميرنا جميل تُبدي سعادتها بردود فعل مسلسل "ربع رومي"

كشّفت الفنانة الشابة، ميرنا جميل، أنها دخلت التمثيل بالصدفة البحتة عن طريق المخرج الكبير خالد جلال، والذي شاهدها وطلب منها الاتجاه إلى التمثيل، والقيام ببطولة مسرحية "بعد الليل".

وأشارت في تصريح خاص لـ" لايف ستايل"، إلى أنه من مشاركتها في تجربة مسرحية "بعد الليل"، تم اختيارها للمشاركة في برنامج "SNL" بالعربي، والذي تم عرضه، خلال الفترة الماضية في القنوات الفضائية وحقق نجاحًا باهرًا.

وأعلنت ميرنا أنها تعتبر نفسها محظوظة، نظرًا لكونها تدربت تحت يد المخرج العبقري خالد جلال، صانع النجوم، بالإضافة إلي أن تجربة مشاركتها في برنامج "SNL" بالعربي، أتاح لها فرصة كبيرة في التعامل مع كل نجوم مصر، وهذا الأمر أفادها بشكل كبير للغاية وأكسبها خبرة كبيرة .

وفيما يخص قيامة بالبطولة النسائية في مسلسل "ربع رومي"، أفادت ميرنا أنها تجربة مهمة للغاية في مشوارها الفني، خاصة أن ردود الفعل، التي تلقتها عن شخصية "ليلي مراد"، والتي قدمتها خلال السياق الدرامي للمسلسل كانت خيالية وفاقت كل توقعاتها .

يُذكر أن مسلسل "ربع رومى"، من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج معتز التونى، وبطولة مصطفى خاطر، ومحمد سلام، وهالة فاخر، وبيومي فؤاد، وميرنا جميل، هاجر أحمد، وإدوارد، ومحمد محمود، وعايدة رياض، وإضافة إلى ظهور عدد من النجوم، كضيوف شرف منهم، وأشرف عبد الباقي، وأحمد فهمي، وعبير صبري، ومحمد أنور وآخرين