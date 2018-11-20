شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة موريس: إعادة هيكلة سوق الدراما لصالح المشاهدين والصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرحت الناقدة السينمائية ماجدة موريس بأنها لا ترفض إعادة هيكلة الدراما من جديد، مثل الذى يحدث حاليًا، إلا أنها تريد إيضاحات حول آلية الهيكلة والخطة التى يتم تنفيذها حتى لا يدع مجالاً للتساؤلات الغامضة.

وأضافت فى تصريحها لـ"الخليج 365" أن ما يحدث لا يعتبر سرًا على الإطلاق، بل إنه من الممكن أن يساعد في الوسط الفني، لتسهيل الأعمال على القائمين، خاصة مع اقتراب موسم رمضان، الذى سيكشف عن عدد النجوم الذين شاركوا في الأعمال الدرامية، وعدد المسلسلات وجودتها.

وأشارت ماجدة موريس إلى أن قديمًا كان التليفزيون المصرى ينتج جميع أنواع المسلسلات الدرامية سواء كانت القصيرة، أو السباعية، أو الـ15 حلقة أو الطويلة التي تصل إلى 30 حلقة، لافتة إلى أن الإعلانات شكلت أزمة بالنسبة للمشاهدين في السنوات الماضية، وأكدت أنه يجب أن يكون للجمهور الأولوية.