شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد وعاصى الحلانى يهنئان جمهورهما بالمولد النبوى الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الفنان المصرى، حسن الرداد، جمهوره ومتابعيه بذكرى الاحتفال بالمولد النبوى الشريف. وكتب الفنان حسن الرداد، عبر حسابه قائلا: " كل عام وحضراتكم بخير"، وتوالت تعليقات متابعيه فى مبادلته التهنئة بهذه الذكرى العطرة.

حسن الرداد وحرص الفنان اللبنانى عاصى الحلانى، على تهنئة جمهوره ومتابعيه، بنفس الذكرى، حيث قال "أتقدم بأصدق التهانى بمناسبة حلول المولد النبوى الشريف سائلا المولى العلي القدير أن يجعل أيامكم كلها أفراح وأن يعيده عليكم أعواما عديدة وأزمنة مديدة إنه سميع مجيب الدعاء، وكل عام وأنتم".

عاصى الحلانى

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