شكرا لقرائتكم خبر عن أعاده الله عليكم بالعافية.. هند صبرى تهنئ الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الفنانة التونسية، هند صبرى، الأمة الإسلامية، بمناسبة الاحتفالات بذكرى المولد النبوى الشريف، والذى يوافق اليوم الـ 20 من نوفمبر.



هند صبرى

ووجهت الفنانة هند صبرى، رسالة إلى متابعيها عبر حسابه على موقع "تويتر": " مولد نبوى شريف سعيد عليكم و كل عام و أنتم بخير، أعاده الله عليكم بالصحة و العافية".