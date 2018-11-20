شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Fantastic Beasts يحقق 254 مليون دولار فى 3 أيام عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق الجزء الثانى من سلسلة أفلام Fantastic Beasts إيرادات وصلت إلى 254 مليون دولار عالميًا فى خلال 3 أيام من طرحه فى دور العرض حول العالم.

ويأتى الجزء الثانى من السلسلة باسمFantastic Beasts : The Crimes of Grindelwald، وانقسمت الإيرادات إلى 63 مليون دولار داخل الولايات المتحدة الأمريكية، و191 مليون دولار حول العالم.

طرح الفيلم يوم 16 نوفمبر الماضى، فيلم Fantastic Beasts 2 من بطولة إيدى ريدمين، وكاثرين ووترستون، ودان فوجلر، وأليسون سودول، وعزرا ميلر، وجود لو، وجونى ديب، ومن إخراج ديفيد ييتس، ومن تأليف J.K. Rowling مؤلفة سلسلة الأفلام المفضلة لدى الجميع Harry Potter.

وهو الجزء الثانى من سلسلة "Fantastic Beasts" للمؤلفة J.K. Rowling وتدور قصته حول العالم السحرى الذى يضم مغامرات فى الكثير من المجالات والتى يقوم بها نيوت سكاماندر.