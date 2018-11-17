ميريام أوزرلي تتخلّى عن الشعر الأشقر… كيف بدت؟ – بالصورة

متابعة الخليج 365: نشرت الممثلة التركية مريم أوزرلي، المعروفة بالعالم العربي بإسم السُلطانة هُيام، على صفحتها الخاصة على انستغرام صورةً تكشف تخليها عن الشعر الأشقر وتحولها إلى الشعر الأسود.

فقد ظهرت أوزرلي بمجموعة صور بالشعر الأسود لتنهال عليها التعليقات فوراً بين محبين للوكها الجديد ومن رفض تخليها عن الشعر الأشقر التي عرفت فيه لمدّة سنوات.

يذكر أن مريم أوزرلي تعرف بإثارتها للجدل في العديد من إطلالاتها، كما أنها عمدت في الآونة الأخيرة على تغيير لوكاتها باستمرار الأمر الذي أثار حيرة متابعيها.