وفاة نجمة عالمية شابة بظروف غامضة…

متابعة الخليج 365: توفيت الممثلة وعارضة الأزياء الأميركية كيم بورتر بظروف غامضة عن عمر 47 عاماً.

وأكّد الطبيب الشرعي في لوس أنجلوس الخبر وقال إنه عُثر على النجمة الشابة فاقدة للوعي في منزلها، ثمّ سرعان ما تمّ إعلان وفاتها يوم الخميس في مكان الحادثة.

وأوضح الطبيب الشرعي أنه لم يتم بعد تحديد سبب وفاة كيم بورتر، مشيراً الى أنهم لا يزالون يقومون بتشريح الجثة.

إشارة الى أن كيم بورتر كانت قد دخلت عالم الشهرة عام 1994 عندما بدأت بمواعدة الفنان العالمي Diddy الذي أنجبت منه 3 أطفال قبل أن ينفصلا عام 2007. وقد شاركت الراحلة في برامج ومسلسلات عدة، بالإضافة الى عملها كعارضة أزياء ومشاركتها في عدد كبير من العروض.