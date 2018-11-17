باسم فغالي مُتهم بالإساءة إلى صباح – بالصور

متابعة الخليج 365: لطالما كرّم الظاهرة باسم فغالي الشحرورة صباح بتقليده لها على مدى سنوات طويلة، وكانت الأسطورة من أكثر المشجعين له في لقاءاتها. فهل فعلاً أهانها أخيراً بعد تكريمها في السنوات الماضية؟

وفي التفاصيل، لم ينسَ باسم فغالي ذكرى عيد ميلاد الشحرورة صباح الّذي صادف قبل أيامٍ، فارتأى أن يعايدها على طريقته عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي إنستغرام.

باسم فغالي لم يُقلّد الراحلة صباح هذه المرّة، إنما نشر صورتين من فيلم من بطولتها، مع عبارة “عيد ميلاد سعيد صباح”.

وبعد مرور أيامٍ على نشر هذه الصور، بدأ روّاد مواقع التواصل الإجتماعي بتداول المنشور مُعتبرين أنه أساء إلى قدسيّة الراحلين ومحرّماتهم بنشر صورتين ظهرت فيها صباح بالمايوه.