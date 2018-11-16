كتب امير فتحي في الجمعة 16 نوفنبر 2018 12:46 صباحاً -

علّقت الممثلة ​شذى سبت​ على التعليقات التي اتهمتها بخضوعها لعمليات التجميل، اذ انها نفت ذلك من خلال نشر مشهد لها من مسلسل “​ليلة عيد​” يعود لعام 2010، وذلك عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.



وعلقت شذى على الفيديو قائلة: “مسلسل ليلة عيد، سنة 2010، يلا أبي أعرف وين عمليات التجميل أفحموني.. عزة النفس لن تجعل حياتك سعيدة لكنها تضمن لك احترامك لنفسك”.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا كيف بررت شذى سبت عدم خضوعها لعمليات تجميل! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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