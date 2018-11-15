إكتشفي ما تفعله أصالة للحفاظ على لياقتها

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - كشفت الفنانة السورية أصالة سرّ حفاظها على لياقتها وهدوئها. فقد نشرت، عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة لمدربة اليوجا الخاصة بها.

وبدت الأخيرة فيها وهي تقوم بحركة رياضية، وتعليقاً على الصورة كتبت الفنانة: "سالي مدرَّبة يوجا فوق المنطقيّة، هيّي تقريباً طبيبة روحانيّة، وكلّ مرّه بتمرّن معها بصير بستمتع بوقتي أضعاف ماكنت قبل ماأتمرّن معها، شكراً".

وحققت من خلالها أكثر من 14 ألف إعجاب، ولفتت المدربة أنظار المتابعين برشاقتها وقدرتها على القيام بحركات صعبة.

كما أثنى الكثير منهم على حرص النجمة على الحفاظ على صحتها الجسدية والنفسية، ويشار إلى أن أصالة أثارت الجدل في وقت سابق بسبب الإطلالة التي اعتمدتها خلال إحيائها حفلاً في المنصورة في مصر مؤخراً.

فقد وجهت إليها التعليقات القاسية بعد اختيارها ملابس "كاجوال" من تصميم اللبناني نيكولا جبران، واعتبر بعض المتابعين أن خيارها سيئ وأن ملابسها غير متناسقة.