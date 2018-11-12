كتب امير فتحي في الاثنين 12 نوفنبر 2018 12:46 مساءً -

شاهدوا ابنة مايا دياب تفاجئ والدتها بمناسبة عيد ميلادها وتغني لها بخطوة مميزة قامت بها ابنة الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ “كاي” قررت أن تفاجئ والدتها بمناسبة عيد ميلادها، وأدت اغنية “يا نور العين” إلى جانب أصدقاء مايا. ونشرت مايا على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي هذا الفيديو، وعلقت عليه قائلة: “كبرت سنة وسنة جديدة أفتخر بابنتي الصغيرة، خلال السنوات لم تفشل يوما بمفاجأتي، هذا الفيديو تم صنعه من قبل عزيزين على قلبي.. أحبكم جميعا”.

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