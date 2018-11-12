كتب امير فتحي في الاثنين 12 نوفنبر 2018 12:46 مساءً -

القضاء المصري يصدر حكمه النهائي ويحسم الجدل بقضية سائق محمد رمضان

أصدر القضاء المصري الحكم النهائي بقضية حادث السير الذي حصل مع زوجة الممثل المصري ​محمد رمضان​ واُتهم فيه سائق رمضان بتعمد القتل، حيث اعتبر البعض ان سائق رمضان تعمد قتل سائق السيارة التي صدمها واصابة من فيها.

محكمة جنح مستأنف كرداسة بمحافظة الجيزة حسمت الجدل بصورة نهائية حيث أكدت ان سائق رمضان لم يتعمد القتل، وأصدرت حكماً بحبس السائق ثلاثة أشهر مع إيقاف التنفيذ بتهمة القتل غير المتعمد ليخرج من مقر المحكمة بعد أن ثبت عدم وجود أي أحكام أخرى بحقه، وبالتالي تمت تبرأته بشكل رسمي من تهمة تعمد القتل.