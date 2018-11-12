شاهدوا فنانة مغربية ​تتخلى عن غطاء الرأس بعد خسارتها وزنها الزائد

كتب امير فتحي في الاثنين 12 نوفنبر 2018 12:46 مساءً -

فنانة مغربية ​تتخلى عن غطاء الرأس بعد خسارتها وزنها الزائد

نشرت الفنانة المغربية ​سعيدة شرف​ مساء السبت، صورة لها عبر صفحتها الخاصة تبرز من خلالها إطلالتها الجديدة بعد خسارتها للوزن الزائد.

وتخلت شرف في إطلالتها الجديدةعن الملحقة التي تميزت بها وفضلت الظهور بها في كل إطلالاتها، وأطلت بشكل عصري في خطوة غير مسبوقة، جعلتها تبدو أصغر سنا.

وأرفقت سعيدة شرف الصورة بتعليق قائلة: “إطلالتي الجديدة بعد شهرين من الرياضة لخسارة الوزن…”، ما أثار فضولا لدى عدد كبير من متتبعيها.

وكانت سعيدة شرف قد صرحت سابقا لمختلف المنابر الإعلامية، أنها لن تتخلى عن “الملحفة” التي تميزها كامرأة صحراوية.