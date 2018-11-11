شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. كليب breathin محطة نجاح جديدة لـ أريانا جراند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق كليب النجمة العالمية أريانا جراند الجديد "breathin" نجاحا كبيرا فور إطلاق النجمة الشهيرة البالغة من العمر 25 عامًا له عبر قناتها الخاصة بموقع الفيديو الشهير "يوتيوب"، حيث كان محط لإشادة عدد كبير من المعنيين بالموسيقى والغناء من شتى أنحاء العالم.

حقق كليب "breathin" نسبة مشاهدة عالية على "يوتيوب" حيث حقق أكثر من 18.2 مليون مشاهدة خلال ثلاث أيام فقط، وهو نجاح جديد تحققه جراند في عالم صناعة الموسيقى، وكليب "breathin" من إخراج هانا لوكس دافيس.

يذكر أن أريانا جراند أطلقت مؤخرًا أغنية "thank u next" التي حققت نجاحًا مذهلاً خلال الفترة الماضية، والأغنية موجهة للرجال الذين ارتبطت بهم جراند، وأبرزهم ريكى الفاريز وبيت دافيدسون ووماك ميللر.