شاهد… فستان نانسي عجرم القصير يتسبب في الهجوم عليها

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كتب امير فتحي في الأحد 11 نوفنبر 2018 01:52 مساءً -
نانسي عجرم
تلقت المطربة اللبنانية، نانسي عجرم، هجوما وانتقادات من جانب عدد من متابعيها، بسبب إطلالتها الأخيرة في حفلها الغنائي في الولايات المتحدة الأمريكية.
وشاركت نانسي عجرم عبر حسابها على “إنستغرام” فيديو تظهر فيه وهي ترقص على المسرح، ما عرضها لكم كبير من الانتقادات غير المتوقعة.
وانتقد جمهور نانسي عجرم إطلالتها، إذ أشاروا إلى أن فستانها قصير للغاية ولا يتناسب مع حملها، كما انتقد البعض رقصها وحركتها الزائدة على المسرح وأنها لا تراعي دخولها في أشهر الحمل الأخيرة، وأن حركتها الزائدة خطر عليها.
وكتبت إحدى المتابعات لنانسي على موقع الصور الشهير: “خللي بالك من البيبي”، بينما تساءل آخر: “ليش دائما تلبسين فساتين قصيرة، مو كل شي قصير حلو”، وكتب آخر: “غير موفقة في اختيار اللبس”.
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A post shared by Nancy Ajram (@nancyajram) on Nov 10, 2018 at 8:56am PST
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