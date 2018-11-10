كتب امير فتحي في السبت 10 نوفنبر 2018 10:37 صباحاً -
تداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه الفنان اللبناني راغب علامة ونجله خالد وهما يلعبان رياضة “التنس” كرة المضرب.
وظهر علامة في الفيديو وهو يقول:” ابني خالد جاء الآن من الجامعة وقلت له بأن يتحدّاني في التنس. من سيربح في رأيك، أنا أم هو؟ فريقي أم فريقه”.
وكان لافتاً تعليق الممثل السوري عابد فهد على الفيديو حيث توجّه بكلامه لراغب قائلاً:” هو رح يربح. وانت رح تكون مبسوط اكتر منه”.
فردّ عليه راغب:” وحياتك يا عابد انه هيك صار. خالد ربح وانا قلبي اللي انتصر”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. تحدّ بين راغب علامة ونجله في”التنس” يستدعي تدخل عابد فهد لحسم النتيجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.