شاهدوا.. تحدّ بين راغب علامة ونجله في”التنس” يستدعي تدخل عابد فهد لحسم النتيجة

كتب امير فتحي في السبت 10 نوفنبر 2018 10:37 صباحاً -

تداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه الفنان اللبناني ​راغب علامة​ ونجله خالد وهما يلعبان رياضة “التنس” كرة المضرب.

وظهر علامة في الفيديو وهو يقول:” ابني خالد جاء الآن من الجامعة وقلت له بأن يتحدّاني في التنس. من سيربح في رأيك، أنا أم هو؟ فريقي أم فريقه”.

وكان لافتاً تعليق الممثل السوري ​عابد فهد​ على الفيديو حيث توجّه بكلامه لراغب قائلاً:” هو رح يربح. وانت رح تكون مبسوط اكتر منه”.

فردّ عليه راغب:” وحياتك يا عابد انه هيك صار. خالد ربح وانا قلبي اللي انتصر”.