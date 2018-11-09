محمد رمضان يشتري فيلا "محمد علي" الأفضل في الساحل الشمالي

القاهرة - أمير محمد خالد
اشترى الفنان محمد رمضان فيلا الفنان محمد علي بمارينا مقابل مبلغ مالي ضخم ، وذلك بعد أن قام "علي" بعرض الفيلا للبيع وقام رمضان بشرائها عبر وسيط بينهما، والفيلا تعد هى الأفضل في قرى الساحل الشمالي بصفة عامة بفضل مساحتها ومكانها وفخامتها.
كان علي قد حقق نجاحًا كبيرًا في شهر رمضان الماضي من خلال شخصية الضابط سراج التي جسدها في مسلسل "طايع" الذي شارك في بطولته مع النجمين عمرو يوسف وعمرو عبدالجليل ونخبة من نجوم التمثيل والمخرج عمرو سلامة ، ويعكف محمد علي حاليًا على قراءة أكثر من سيناريو تمهيدًا للموافقة علي عمل رمضاني جديد.
يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان كان فيلم "الديزل" مع فتحى عبد الوهاب، ياسمين صبرى، هنا شيحة، تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، إخراج كريم السبكى ، وأيضًا مسلسل "نسر الصعيد" مع درة، سيد رجب، دينا، من تأليف محمد عبد المعطى وإخراج ياسر سامي.
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