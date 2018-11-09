عرض ومناقشة "فيلم 7 قرون قبل الميلاد" في سينما الساقية

تستعد سينما الساقية من جديد لعرض ومناقشة فيلم "7 قرون قبل الميلاد"، يوم الأربعاء 24 من تشرين الأول/أكتوبر الساعة السابعة والنصف مساءً في قاعة الكلمة بعد عرضه في كانون الثاني/يناير الماضي، وذلك بناءًا على رغبة الجهور، "7 قرون قبل الميلاد"، هو أول فيلم دكيودراما تتم صناعته في الشرق الأوسط.



يتناول الفيلم قصة حياة لاعب التنس المصري أنور الكموني الذي حارب مرض فشل النخاع العظمي سبع أعوام، وعاد للملاعب مرة أخرى ليوصل رسالة "لا شىء مستحيل"، شارك الفيلم رسميًّا في مهرجان الإسكندرية السينمائي ٢٠١٧.



وسيلي عرض الفيلم مناقشة مفتوحة بحضور كل من مخرج الفيلم مصطفى نور، والمنتج شريف الوسيمي، ولاعب التنس أنور الكموني، الذي شارك في الفيلم بشخصيته الحقيقية، ومن خلال قصته أصبح ملهمًا للشباب بشكل عام ولشباب مرضى السرطان بشكل خاص.



