يا ترى الصورة دى من كواليس فيلم إيه؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخميس 8 نوفنبر 2018 02:12 مساءً - عادة ما تُظهر كواليس الأفلام كثير من اللقطات الطريفة والنادرة أحيانًا، خاصة عندما يجتمع فى صورة واحدة مجموعة من كبار الممثلين فى الوسط الفنى، وتكون هذه الصور ذكرى جميلة بمرور السنوات، وإذا كان من بين هذه الصور لقطة تجمع كل من النجوم أحمد زكى، محمود العلايلى، عبد العزيز مخيون، فهذا يستدعى أن نقف أمام كثيرًا للتعرف على تفاصيل وخلفية التقاطها.

صورة اليوم تجمه النجوم أحمد زكى، محمود العلايلى، عبد العزيز مخيون، من كواليس أحد الأفلام التى جمعت مجموعة من عمالقة السينما المصرية، فى الأجيال السابقة والحالية، وهو فيلم "إسكندرية ليه"، من إخراج الراحل المخرج يوسف شاهين، وتم إنتاجه عام 1978، والفيلم كتابة يوسف شاهين ومحسن زايد، وسيناريو يوسف شاهين.



صورة من كواليس فيلم "إسكندرية ليه"

وفيلم "إسكندرية ليه"، هو الفيلم الأول فى سلسلة أفلام يوسف شاهين التى تناول فيها سيرته الذاتية، وتلك السلسلة هى"إسكندرية.. ليه؟، حدوتة مصرية، إسكندرية كمان وكمان، وإسكندرية – نيويورك"، ويتميز "إسكندرية ليه"، من بين مجموعة الأفلام السابقة، بأن لا يروى سيرة يوسف شاهين فقط، ولكنه يروى عن أسلوب الحياة فى الإسكندرية فى فترة الحرب العالمية الثانية أيضًا.

والفيلم تناول أكثر من قصه، حيث تناول قصة "يحيى" المحب للتمثيل والذى عبر عن يوسف شاهين فى فترة شبابه، كما تناول طبيعة الحياة الاجتماعية فى الإسكندرية، وذلك عن طريق قصة حب بين شاب مصرى وهو إبرهيم، وفتاة يهودية وهى سارة، كما تطرق الفيلم للسياسة، من خلال طريق قصة مجموعة من الشباب يريدون التخلص من الاحتلال الإنجليزى، وتطرق أيضًا لنشأة العصابات الصهيونية وكيف أن "يحيى" فقد صديقه بسبب انضمامه لهذه العصابات، ومن بين أهداف الفيلم، الدعوة إلى التسامح الدينى كما رآه يوسف شاهين فى صغره حين كان له صديق يهودى، كما يظهر شاهين فى الفيلم شدة حبه للفن وتأثره بالسينما منذ الصغر.