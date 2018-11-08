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بالصوت.. اسمع أغنية "Bad Liar" لفريق الروك "Imagine Dragons"

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخميس 8 نوفنبر 2018 02:12 مساءً - حققت فرقة الروك الشهيرة " Imagine Dragons " نجاحا جديدا وذلك بعد إطلاق أغنيتهم الجديدة " Bad Liar " والتي لاقت إعجاب الكثير من عشاق الموسيقى والغناء في العالم . وقد وصلت نسبة سماع أغنية " Bad Liar " علي موقع " يوتيوب " الشهير الي أكثر من 2.7 مليون مرة سماع خلال يوم واحد فقط من إطلاق الأغنية . " Imagine Dragons " هي فرقة روك أمريكية ، بدأت مسيرتها الفنية منذ عام 2008 محققه الكثير من النجاحات في عالم صناعة الموسيقي .

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