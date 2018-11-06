ديمى لوفاتو تعيش حياة جديدة مع هنرى ليفى بعد خروجها من “إعادة التأهيل”… فيديو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 6 نوفنبر 2018 09:44 صباحاً -

يبدو أن النجمة العالمية ديمي لوفاتو قررت أن تعيش حياتها بشكل جديد ومختلف بعد خروجها من مركز إعادة التأهيل من أجل العلاج من الإدمان، وذلك بعد ثلاثة أشهر من تناولها جرعة زائدة.

التقطت عدسات مصورى ” البابارتزي ” للنجمة الشهيرة صورة ديمي لوفاتو وهي تجلس مع صديقها هنري ليفي في أحد المطاعم الفاخرة في بيفرلي هيلز بالولايات المتحدة الأمريكية، وأصبحت الصور متداولة بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وبدا الثنائي ديمي وهنري سعيدين تماما، حيث ابتسما وضحكا معا خلال العشاء، ثم شوهد الثنائي وهما يغادران معاً في السيارة.

كانت ديمي لوفاتو قد بقيت في مصحة للعلاج لمدة 90 يوماً بعد أن كادت تموت بسبب جرعة زائدة من الممنوعات لكن تم إنقاذها بأعجوبة .